Турцию всколыхнули новые землетрясения

Главное: В Турции и Сирии фиксируются новые землетрясения. Они не такие мощные и разрушительные, как были раньше.

Детали: Турцию сегодня, 8 февраля, всколыхнули новые землетрясения. Они произошли на юге и в центре страны. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Сейсмологи фиксируют, что в Турции и Сирии продолжаются новые землетрясения. Они не такие мощные и разрушительные, как были раньше.

Новые подземные толчки фиксируют в центральных и южных регионах Турции. Один из самых сильных произошел около 10:00. Подземный толчок был мощностью 4,9 балла.

Другие землетрясения в Турции были более легкими и менее ощутимыми. В Сирии также был зафиксирован небольшой подземный толчок магнитудой 3,4 балла.

В тему: Число жертв землетрясения в Турции перевалило за 6 тысяч.