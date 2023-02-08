Украинцам рассказали, чего ждать от погоды до конца рабочей недели

Главное: В Украине установилась приятная зимняя погода. Она продержится еще пару дней.

Детали: До конца этой рабочей недели в Украине будет сохраняться приятная зимняя погода. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Сообщается, что по стране будет без осадков.

Отмечается, что в четверг, 9 февраля, на дорогах сохранится гололедица. Ветер будет преимущественно северо-восточный 5-10 метров секунду, а в южных областях местами возможны порывы 15-20 метров в секунду. Ночью похолодает до минус 10-15, а в Карпатах до 15-20 мороза. Днем прогнозируют от 5 мороза до 0. На юге страны ночью будет 6-11 мороза, а днем от 2 мороза до 3 тепла. В Киеве завтра ожидается северо-восточный ветер 5-10 метров в секунду, ночью будет 10-12 мороза, а днем минус 1-3.

В то же время, как говорят эксперты, в пятницу, 10 февраля, в Украине температура ночью будет колебаться в пределах 7-12 мороза, а днем ожидается в районе 0. В Карпатах ночью прогнозируют минус 11-16, а днем 3-8 мороза. В Киеве ночью будет минус 8-10, а днем от 2 мороза до 0.

В тему: В Украину движется африканское тепло.