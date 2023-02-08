Мир без Путина стал бы лучше, — министр обороны Германии

Главное: Борис Писториус заявил, что мир без президента РФ Владимира Путина стал бы лучше. Украина достойна восхищения и заслуживает полной и непоколебимой поддержки, отметил министр обороны Германии.

Детали: Без президента Российской Федерации Владимира Путина мир стал бы лучше. Об этом во вторник, 7 февраля, заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет BILD.

«Без колебаний и без компромиссов мир без Путина был бы лучше», — сказал он.

Он подчеркнул, что убежден в том, что Украина должна победить в войне против российских оккупантов.

Писториус отметил, что в Украине происходит «жестокая война на истощение» с «огромным количеством жертв».

«Украина достойна восхищения и заслуживает нашей полной и непоколебимой поддержки», — отметил он.

Отвечая на вопрос, пугают ли министра российские ядерные угрозы, он ответил, что это его не пугает.

«Меня это не особенно пугает. Одно — то, что происходит внутри, а другое — то, что происходит в пропаганде», — объяснил Писториус.

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