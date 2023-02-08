Украинцам поведали, как обстоит ситуация с коронавирусом в нашей стране

Главное: Коронавирус не покидает Украину. В нашей стране циркулирует двенадцать подтипов штамма.

Детали: Коронавирус остается актуальной проблемой для Украины. О ситуации поведал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

По его словам, сейчас в нашей стране циркулирует двенадцать подтипов штамма этой заразы.

Напоминается, что еще 24 января в Украине зарегистрировали первый случай заражения новым подвидом штамма коронавируса Омикрон XBB.1.5, известный как Кракен, и активно циркулирующий в ЕС и США.

Поясняется, что данный подвид быстро распространяется, но говорить, что он представляет собою большую опасность, чем предыдущие, пока рано, так как нет достоверных сведений о его агрессивности.

Отмечается, что коронавирус все еще представляет опасность для части населения и еженедельно с ним госпитализируют около 2,5 тысяч пациентов.

Информируется, что в стране сейчас заняты 5-7% коек, которые были выделены для противодействия болезни.

Резюмируется: «Также продолжают регистрировать летальные случаи. 80% из них это пациенты, в возрасте 60+. Почти все они были не вакцинированы. В больницах достаточно средств для диагностики инфекции, но отметил, что обращаться с симптомами к врачам стали реже. Люди обращаются к врачу в крайней необходимости, когда чувствуют себя очень плохо».

В тему: Ученые выяснили о коронавирусе кое-что действительно жуткое.