На Киевщине неадекват набросился на детей и стрелял в прохожего

Главное: В Белой Церкви задержан мужчина, напавший на детей. Полиция сообщила, что задержанный также стрелял в прохожего, который заступился за двух школьников.

Детали: Жителя Белой Церкви задержали за нападение на двоих детей, а также применение оружия против одного прохожего. Об этом заявил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов на своем Telegram-канале во вторник, 7 февраля.

По его словам, 25-летний дебошир сначала бросился на малолетних детей и пытался нанести им вред.

«Когда прохожий вступился за малолетних, нападающий открыл стрельбу. Пострадавший получил ранение руки, еще одна пуля просто чудом не травмировала ногу, а повредила гаджет, находившийся в кармане мужчины», — написал он.

Правоохранители задержали стрелка, доставили его в изолятор временного содержания и изъяли оружие.

За эти преступления подозреваемому грозит до семи лет заключения.

Небытов также поблагодарил граждан, которые вступились за 12-летних детей.

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