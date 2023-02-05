Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне уже 131 290 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 131 290 солдат. Уничтожено 3 220 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на воскресенье, 5 февраля.

Сообщается, что погибли уже 131 290 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 220 танков, 6 405 боевых бронированных машин, 2 226 артиллерийских систем, 460 реактивных систем залпового огня, 227 средств ПВО, 294 самолета, 284 вертолета, 1 958 БПЛА оперативно-тактического уровня, 796 крылатых ракет, 18 кораблей/катеров, 5 091 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 203 единицы специальной техники.

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