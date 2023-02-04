Названо число жертв войны среди мирных жителей в Киевской области

Главное: Как минимум 1 369 человек стали жертвами войны в Киевской области. Данные полиции.

Детали: Глава Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал о жертвах войны среди мирных жителей в регионе. По его словам, уже обнаружили 1 369 тел, 197 трупов остаются неидентифицированными.

Кроме этого триста человек считаются без вести пропавшими.

Отмечается, что правоохранители Киевской области открыли более десяти тысяч уголовных производств по факту совершения преступлений российскими военными на территории области.

Подчеркивается, что большинство производств уже переданы на рассмотрение следователям СБУ.

Информируется: «Национальная полиция продолжает помогать с первичной фиксацией, досмотром и назначением соответствующих экспертиз. Также стоит отметить, что правоохранителями вручено более пятидесяти подозрений военным России за совершение зверств на территории области».

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