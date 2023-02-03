Названа причина переноса боя между Усиком и Фьюри

Главное: Известный промоутер Эдди Хирн рассказал о причинах новой даты поединка за звание абсолютного чемпиона. Боксеры просто не успевали договориться.

Детали: Причиной переноса поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе стал Рамадан. Об этом сообщил глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.

По данным функционера, боксеры не успевали договориться о проведении поединка на начало марта, а потому его пришлось перенести.

«Задержка происходит из-за требований бойцов. Конечно же, нужно также дождаться завершения Рамадана. Из-за этого сорвалась дата в марте. Я не уверен, что бой состоится в апреле. Возможно, он пройдет позже, но я надеюсь, что этот поединок состоится. Здорово, когда в супертяжелом весе есть абсолютный чемпион мира. Только Саудовская Аравия может заплатить им такое количество денег. Я думаю, что этот бой будет следующим, но никогда нельзя сказать наверняка», — заявил Хирн в интервью YouTube-каналу iD Boxing.

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