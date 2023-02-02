Стало известно, зачем РФ перебрасывает войска в Беларусь

Главное: Представитель ГУР Андрей Черняк заявил, что РФ не имеет сил и средств для наступления на Киев с севера. Пока все боевые части, которые Россия создала в Беларуси, были позже переброшены на восток.

Детали: Россия использует территорию Беларуси для подготовки мобилизованных солдат и не имеет достаточных сил и средств, чтобы начать в ближайшие недели массированное наступление на Украину по этому направлению. Об этом заявил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в комментарии изданию Kyiv Post.

«По состоянию на сегодняшний день сложившихся ударных групп нет. Нет угрозы привлечения Беларуси к полномасштабному вторжению на стороне России против Украины, но это также, безусловно, риски, которые мы должны учитывать», — заявил он.

В свою очередь командующий группировкой сил и средств обороны Киева, генерал-лейтенант Александр Павлюк рассказал, что пока все боевые части, которые создала Россия в Беларуси — были позже переброшены на восток. Кремль использует территорию своего союзника для восстановления техники и обучения солдат.

Как пояснил Павлюк, пока ВСУ не видят группировки, которая могла бы угрожать наступлением на киевском направлении. Одно из подразделений россиян, которое было сформировано на территории Беларуси, позже было передислоцировано обратно на территорию России, рядом с Луганской областью.

«Вероятно, оно (подразделение) будет применяться именно там. В Беларуси также происходит создание новых российских подразделений. Однако пока все боевые части россиян идут на восток», — добавил командующий группировки сил и средств обороны Киева.

По словам Павлюка, Россия использует ресурсы Беларуси для подготовки новых частей и восстановления техники.

«К тому же мы наблюдаем в том числе и демонстрационные действия по перемещению личного состава и техники по территории Беларуси. Основная цель таких действий — отвлечь нас от востока и заставить держать соответствующую группировку войск на границе с Беларусью», — заявил Павлюк.

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