Кременчугская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь для ВСУ

Главное: Верующие и волонтеры Кременчугской епархии Украинской Православной Церкви передали очередную гуманитарную помощь на передовую.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kremen-eparh.org, украинским военнослужащим были переданы саперные лопатки, маскировочные сетки, свечи, одноразовые души и другое.

«Отправили саперные лопатки в 46-ю бригаду ДШВ. К саперкам приложили кофе, а волонтер Ирина Клепач — теплые стельки и химические грелки», — рассказал глава епархиального отдела по взаимодействию с ВСУ, настоятель храма мученика Иоанна Воина протоиерей Константин Маслов.

Священник отметил, что неравнодушные передали для защитников Украины 200 свечей.

Отец Константин благодарит всем за помощь в изготовлении маскировочных сеток для украинских военнослужащих: «Передали очередную партию маскировочных сеток для воинов Национальной Гвардии Украины НГУ. Спасибо всем, кто без остановки плетет маскировку для воинов. Спасибо всем, кто приносил ткань».

Также военнослужащим была передана коробка одноразовых душевых, которую купили благодаря ребенку Дарье Черненко.

«Пусть Господь благословит этого ребенка и его родителей, которые воспитали ребенка в любви к родной Украине и научили жить не для себя, а ради тех, кому нужна помощь», — отметил священник.