В столице УПЦ раздала обеды и продукты питания бездомным и нуждающимся

Главное: В Киеве митрополит Винницкий и Барский Варсонофий раздал обеды и продукты питания для бездомных и малоимущих людей.

Также в Киеве сотрудники и волонтеры Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам еженедельно кормят бездомных и нуждающихся на Южном вокзале.

27 января на благотворительную трапезу пришло более 150 человек.

«На площади напротив храма святого великомученика Георгия кормили горячим обедом всех желающих. Просим поддержки этих обездоленных людей. Зимой им особенно нужно горячее питание, теплая одежда и лекарства», — говорится в сообщении Синодального отдела.