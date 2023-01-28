Трамп заявил, что мог бы остановить войну в Украине за сутки

Главное: Дональд Трамп прокомментировал войну в Украине. Говорит, что остановил бы ее за сутки.

Детали: Экс-президент США Дональд Трамп прокомментировал идущую в Украине войну. Он поделился мыслями в социальной сети Truth Social.

Так, политик написал: «Если бы я был президентом, войны между Россией и Украиной никогда бы не произошло».

Он добавил: «Но даже сейчас, будучи президентом, я бы смог договориться о прекращении этой ужасной войны в течение 24 часов».

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