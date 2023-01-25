Путин вспомнил пикантную историю из своей юности

Главное: Владимир Путин вспомнил юность. Рассказал, как рубил лес.

Детали: Президент РФ Владимир Путин встретился со студентами. Он принялся агитировать молодежь трудиться в отрядах, заявив, что сам работал на севере, где рубил лес в тайге и строил дома.

Российский лидер уверял: «Студенческие отряды сами по себе в свое время, где-то в 60-х годах они родились как движение».

Политик сказал: «Ваш покорный слуга тоже принимал в этом участие когда-то, ездили в различные регионы, в основном, на север, в Коми, работали и рубили лес для линии высоковольтных электропередач прямо в тайге, дома строили».

По его словам, такая работа была напряженная, тяжелая, но полезная.

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