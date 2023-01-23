У Путина не исключают, что через год он уже не будет президентом РФ

Главное: Вопрос об участии Владимира Путина в президентских выборах в РФ остается открытым. У Кремля нет четкого ответа.

Детали: В Кремле не знают, будет ли Владимир Путин баллотироваться на новый срок. Выборы президента РФ должны пройти 17 марта 2024 года.

Так, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что тот никаких заявлений на этот счет не делал.

При этом глава ЦИК Элла Памфилова сказала, что ее структура уже готовится к началу президентской избирательной кампании.

Дмитрий Песков информировал: «Это рабочий процесс. ЦИК выполняет свои функции. Еще пока рано говорить о начале подготовки Кремля к президентским выборам, не началась кампания».

По его словам, «в Кремле очень много текущих дел, вы видите, у президента очень активный график и насыщенная повестка дня».

Отвечая на вопрос о том, можно ли считать, что Владимир Путин пока не принял решения по поводу участия в следующих выборах президента, его пресс-секретарь отметил: «Он никаких заявлений на этот счет не делал. Пока, я еще раз повторяю, продолжается работа в рамках обычного рутинного рабочего графика президента».

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