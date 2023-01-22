Полтавская епархия УПЦ передала гуманитарную помощь на передовую

Главное: Гуманитарный штаб Полтавской епархии Украинской Православной Церкви совместно с волонтерами передали партию гуманитарной помощи в зону активных боевых действий.

Священники вместе с волонтерами Общественного союза «Закарпатские Газды» и православными волонтерами Полтавщины передали помощь в виде продуктов питания и необходимых вещей для сохранения жизни в зимний период.

Также настоятель Благовещенского храма села Мушты священник Антоний Клименко передал окопные свечи военнослужащим, которые защищают наше государство.