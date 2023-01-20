Названа причина аномального тепла в Украине

Главное: Синоптик назвала причину потепления в Украине. Температурная норма превышена от 5 до 13 градусов из-за теплых воздушных масс, которые пришли из Средиземноморья.

Детали: Потепление в Украине связано с поступлением воздушных масс со Средиземного моря. Об этом 20 января сообщила начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в комментарии РБК-Украина.

«У нас очередная волна тепла. Оно связано с тем, что из Средиземного моря поступает теплая воздушная масса через Балканы и из Турции на территорию Украины», — уточнила она.

По словам Голени, среднесуточная температура в стране превышает норму на 5-13 градусов.

Метеоролог отметила, что в Киеве 20 января будет обновлен еще один рекорд, поскольку максимум для этого дня — плюс 6,1 градуса, а температура уже поднялась выше 7 градусов.

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