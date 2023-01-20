В Рамштайне не решились передать Украине танки

Главное: «Рамштайн-8» не одобрил передачу танков Украине. Но Германия не будет стоять на пути партнеров, если они решат передать свои танки Украине, заверил Борис Писториус.

Детали: В ходе восьмого заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в Германии на американской авиабазе Рамштайн не было принято консолидированного решения о поставках танков для ВСУ. Об этом по итогам встречи сказал министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Укринформ в пятницу, 20 января.

По словам министра, есть аргументы «за» поставки и аргументы «против», которые выдвигаются разными странами.

При этом он Писториус заверил, что «Германия не будет стоять на пути партнеров».

В тему: США и Германия не смогли договориться о танках для Украины.