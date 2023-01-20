На Луганщине оккупанты отравились паленой водкой

Главное: Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, чем закончилось празднование Крещения в оккупированном Старобельске для российских военных.

Детали: В Старобельске на Луганщине российские военные отравились водкой. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Праздновали Крещение: оккупанты в Старобельске напились и отравились „русской водкой“. Уточняем данные по фото старобельской предательницы и ее кумы-коллаборантки: 20 рашистов больше не в строю. Умерли от горькой или капаются в больнице в тяжелом состоянии до двух десятков „освободителей“. Даже водка работает на Украину, настолько ей россияне осточертели», — отметил Гайдай.

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