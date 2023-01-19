В Германии утверждают, что страна больше не зависит от российской нефти и газа

Главное: Германия больше не зависит от российских энергоносителей Об этом заявил министр финансов Германии.

Детали: Германия больше не зависит от российских энергоносителей, страна полностью диверсифицировала энергетическую инфраструктуру Об этом заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер, сообщает BBC.

Он отметил, что Германия нашла новые источники импорта энергоносителей. Так, газ импортируется из Норвегии и США.

«Да, конечно, Германия все еще зависит от импорта энергоносителей, но сегодня уже не от импорта из России, а от мировых рынков», — сказал он.

Так, если раньше Германия импортировала из России около 50% газа и более 30% всей нефти, то сейчас эти показатели нулевые.