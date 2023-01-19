СБУ убила агента ГУР, благодаря которому Россия не смогла захватить Киев

Главное: Украинский банкир Денис Киреев, который в марте был убит контрразведкой СБУ, был агентом, предупредившим о планах России атаковать Украину 24 февраля. Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов.

Детали: Украинский банкир Денис Киреев, который в марте был убит контрразведкой СБУ «при задержании», был агентом, предупредившим военную разведку о планах России атаковать Украину в первые часы 24 февраля. Об этом в статье «Российский шпион или украинский герой?» от The Wall Street Journal говорит начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Из открытых источников известно, что с 2006 по 2008 год Киреев был замгендиректора СКМ Финанс, позднее — в GROUP SLAV AG, и по 2012-й — членом набсовета Укрэксимбанка. В период 2010–2014 годов он также был первым замом председателя правления Ощадбанка и управлял фондами Private equity Fund и Fixed income Fund.

В материале рассказано, что Киреев решил, что карьера финансиста и банкира на Западе ему менее интересна, чем быть тем, кто в Киеве следит за частью активов братьев Андрея и Сергея Клюевых из Семьи Януковича, бежавших в 2014 году в РФ.

По словам Буданова, «он наладил связи с европейскими разведывательными службами, а также с российскими военными и правительственными чиновниками». Учитывая это, ему было предложено работать на ГУР.

5 марта 2022 года он был убит. Киреева «похоронили как героя и предали земле рядом с первым министром иностранных дел Украины», пишет издание и приводит слова Буданова, что именно Киреев передал данные от российских контактов, которые помогли Украине подготовиться к обороне столицы.

«Если бы не господин Киреев, скорее всего, Киев был бы взят», — сказал генерал.

Издание рассказывает со ссылкой на него, что осенью 2021 года, когда США начали предупреждать о российской угрозе, Киреев узнал из своих источников, что Москва готовится к вторжению, «и [Буданов] первым забил тревогу в Украине».

WSJ пишет, что во второй половине 23 февраля, Киреев передал Буданову новые разведданные: российский диктатор Владимир Путин «ранним утром отдал приказ о вторжении».

Начальник ГУР утверждает, что информатор также знал основное направление будущего удара. Когда утром 24 февраля российские ударные вертолеты высадили десант в аэропорту «Антонов» в пригороде Киева, чтобы захватить его и перебросить войска/технику для штурма столицы, подсказка Киреева «дала Украине несколько драгоценных часов, чтобы перебросить войска для противодействия российскому наступлению».

За первыми ожесточенными боями Россия и Украина договорились о переговорах в Беларуси, и Буданов предложил Кирееву принять в них участие, поскольку тот был знаком с двумя участниками делегации РФ. Банкир знал, что ему рискованно появляться в составе украинской делегации (раскроется, как агент), и поначалу не хотел участвовать, но позже согласился.

«К сожалению, ситуация тогда была критической, и нам пришлось идти на риск», — объяснил Буданов включение Киреева в состав.

На второй раунд переговоров 3 марта глава ГУР также настоял, чтобы Киреев снова полетел в Беларусь.

«Вместе с охраной и агентами военной разведки он приехал на вокзал в Киеве. По дороге Киреев сказал охранникам, что его могут арестовать, и попросил их не вмешиваться. В центре города он был действительно задержан агентами СБУ, которые потребовали от охраны Киреева сложить оружие. Банкира задержали и увезли, а через полтора часа он был обнаружен мертвым», — рассказали в WSJ.

Госбюро расследований отказалось от комментариев, как и начальник контрразведки СБУ Александр Поклад. Буданов говорит, что в ночь перед переговорами 3 марта из офиса Поклада якобы звонили Кирееву.

СМИ после убийства писали, что у СБУ якобы были данные о госизмене, основанные, в том числе, на записи телефонных разговоров. Но позднее в ГУР заявили, что Киреев «погиб во время выполнения спецзадания».

Таким образом его похоронили как героя, и президент Владимир Зеленский наградил его посмертно медалью «за исключительный вклад в защиту государственного суверенитета и государственной безопасности».