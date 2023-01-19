Экс-председателю НАК «Нафтогаз Украины» инкриминируют завладение почти 230 млн грн

Главное: НАБУ сообщило о подозрении экс-председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву. Ему инкриминируют завладение более чем 229 млн грн в 2018 году.

Детали: Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении бывшему председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в деле о премиях за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с российским Газпромом. Ему инкриминируют завладение более чем 229 млн грн в 2018 году.

Следствие считает, что в мае 2018 года председатель правления Нафтогаза Украины вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент $10 млн) за экстраординарные достижения.

«Речь идет о положительном решении по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах», — сообщило НАБУ.

Следствие считает, что премия существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат — 37,48 млн грн. К тому же за те же достижения бывшему председателю правления выплатили премию и в 2017 году в размере 12,49 млн грн.

В целом в 2018 году подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн грн. Данная сумма — это разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером.