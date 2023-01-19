Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Экс-председателю НАК «Нафтогаз Украины» инкриминируют завладение почти 230 млн грн

Экс-председателю НАК «Нафтогаз Украины» инкриминируют завладение почти 230 млн грн

Александр Панько
19.01.23 14:58
94
Экс-председателю НАК «Нафтогаз Украины» инкриминируют завладение почти 230 млн грн

Главное: НАБУ сообщило о подозрении экс-председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву. Ему инкриминируют завладение более чем 229 млн грн в 2018 году.

Детали: Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении бывшему председателю правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву в деле о премиях за победу в Стокгольмском арбитраже в споре с российским Газпромом. Ему инкриминируют завладение более чем 229 млн грн в 2018 году.

Следствие считает, что в мае 2018 года председатель правления Нафтогаза Украины вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент $10 млн) за экстраординарные достижения.

«Речь идет о положительном решении по делу о контракте купли-продажи природного газа в 2009-2019 годах», — сообщило НАБУ.

Следствие считает, что премия существенно превышала нормативно определенные размеры таких выплат — 37,48 млн грн. К тому же за те же достижения бывшему председателю правления выплатили премию и в 2017 году в размере 12,49 млн грн.

В целом в 2018 году подозреваемому, как считает следствие, незаконно выплатили за счет компании более 229,25 млн грн. Данная сумма — это разница между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером.

Тэги: криминал, Андрей Коболев

Комментарии

Статьи

18.01.23 14:49

Мирные переговоры Украины и РФ - какова перспектива? <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Как устроена итальянская мафия?
19.01.23 16:15

Как устроена итальянская мафия?

Автор: Михаил Масонов

Выбор редакции
С начала 2023 года мобилизация в Украине превратилась в массовый отлов мужчин
С начала 2023 года мобилизация в Украине превратилась в массовый отлов мужчин
С начала 2023 года мобилизация в Украине превратилась в массовый отлов мужчин
С начала 2023 года мобилизация в Украине превратилась в массовый отлов мужчин
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Психолог рассказала, как надо дышать, чтобы успокоиться
Первая леди Франции Брижит Макрон хотела «украсить» Собор Парижской Богоматери фаллосом
Первая леди Франции Брижит Макрон хотела «украсить» Собор Парижской Богоматери фаллосом
Астрономы сообщили о десятках НЛО в небе над Киевом
Астрономы сообщили о десятках НЛО в небе над Киевом
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Хозяева Украины VS Хозяева мировых денег. Схватка начинается
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Цивилизация ужасов: английская и американская культуры относятся к смерти как-то по-особенному...
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
19.01.23 16:45

В оккупированной Васильевке бесследно исчезают люди, пытавшиеся выехать в Запорожье
19.01.23 16:23

Предстоятель УПЦ освятил воды Днепра на Оболони
19.01.23 16:15

Фейсбук и Инстаграм разрешили женщинам показывать соски
19.01.23 15:52

Кремль открыто угрожает Западу из-за поставок в Украину вооружения
19.01.23 15:39

В Германии утверждают, что страна больше не зависит от российской нефти и газа
19.01.23 15:19

СБУ убила агента ГУР, благодаря которому Россия не смогла захватить Киев
19.01.23 14:39

Десант с Черного моря будет самоубийством для россиян, - генерал Ковальчук
19.01.23 14:15

В Беларуси загорелся несущий «Кинжалы» МиГ-31
19.01.23 13:54

Европарламент проголосовал за создание трибунала для Путина
19.01.23 13:50

Часть закарпатских школ нарушают закон о госязыке
19.01.23 15:19

СБУ убила агента ГУР, благодаря которому Россия не смогла захватить Киев
19.01.23 13:54

Европарламент проголосовал за создание трибунала для Путина
19.01.23 12:18

Зеленский не уверен, что Путин еще жив
19.01.23 11:03

США предоставят Украине ракеты, способные лететь на 150 км
19.01.23 09:56

США всерьез намерены помочь Украине отвоевать Крым
19.01.23 09:47

Генштаб обновил данные о потерях врага на 19 января
18.01.23 16:29

Стало известно, кто будет исполнять обязанности министра внутренних дел
18.01.23 14:11

Вертолет рухнувший сегодня в Броварах имел ряд «врожденных» проблем и был уже б/у
18.01.23 12:35

За сутки ВСУ уничтожили более 800 солдат противника
18.01.23 12:05

КМУ официально подтвердил гибель главы МВД Монастырского, его зама Енина и госсекретаря Лубковича
14.01.23 12:11

Крупный производитель вакцины от коронавируса сокращает производство
14.01.23 11:31

Одна из областей Украины сильно пострадала из-за непогоды
14.01.23 10:39

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 114 660 солдат
14.01.23 14:35

Более двух миллиардов гривень подсанкционной Royal Pay Europe заблокированы Госфинмониторингом
14.01.23 12:01

В ООН сообщили число жертв войны в Украине среди мирных жителей
13.01.23 16:52

Мировой океан нагрелся до рекордного уровня, — ученые
13.01.23 13:13

В Украине циркулирует восемь разновидностей коронавируса
13.01.23 09:59

В Будапеште мужчина порезал полицейских
13.01.23 16:17

Синоптики рассказали, когда морозы покинут Украину
13.01.23 09:42

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 114 130 солдат
Фото и Видео
Запад уже сейчас должен сделать больше для Украины, — Рютте
Запад уже сейчас должен сделать больше для Украины, — Рютте
Запад уже сейчас должен сделать больше для Украины, — Рютте
Запад уже сейчас должен сделать больше для Украины, — Рютте
Одна из версий крушения вертолета в Броварах - диверсия
Одна из версий крушения вертолета в Броварах - диверсия
На Киевщине четверо детей провалились под лед, двое погибли
На Киевщине четверо детей провалились под лед, двое погибли
Возле детского сада в Броварах рухнул вертолет. Есть погибшие
Возле детского сада в Броварах рухнул вертолет. Есть погибшие
На коронации Карла III может быть большой скандал
На коронации Карла III может быть большой скандал
Момент попадания ракеты в многоэтажку в Днепре попал на видео
Момент попадания ракеты в многоэтажку в Днепре попал на видео
Представительница России показала fuck со сцены на конкурсе «Мисс Вселенная»
Представительница России показала fuck со сцены на конкурсе «Мисс Вселенная»
В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы
В оккупированном Донецке прогремели мощные взрывы
Россия нанесла новый ракетный удар: много погибших в результате попадания по дому в Днепре, пострадала инфраструктура в 6 областях
Россия нанесла новый ракетный удар: много погибших в результате попадания по дому в Днепре, пострадала инфраструктура в 6 областях
Оккупанты сносят в Мариуполе детсады, школы и здания детского и юношеского творчества, — мэрия
Оккупанты сносят в Мариуполе детсады, школы и здания детского и юношеского творчества, — мэрия
fraza.com
Новости блогосферы
06.01.23 12:01

BlackRock подталкивает легализацию криптовалюты в Украине
02.01.23 17:52

ДТЭК откровенно лжет украинцам?
28.12.22 11:14

Украинская власть готовится к рейдерскому захвату имущества УПЦ
15.12.22 23:45

Украинская власть не выплачивает деньги семьям погибших украинских бойцов

Опрос

Вы уже получили мобилизационную повестку из украинского военкомата?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.