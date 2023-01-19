Фейсбук и Инстаграм разрешили женщинам показывать соски

Главное: Фейсбук и Инстаграм разрешат женщинам показывать соски. Потому что запрет сбивает с толку двуполых существ.

Детали: Фейсбук и Инстаграм разрешат женщинам показывать соски. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на компанию Meta.

«Ограничения и исключения из правил, касающихся женских сосков, обширны и сбивают с толку, особенно в том, что касается трансгендерных и небинарных людей», — говорится в сообщении набсовета компании Meta.

Но теперь Совет отменил решения об удалении фотографий с обнаженными сосками и рекомендовал пересмотреть правила, касающиеся модерации таких снимков.