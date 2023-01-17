Военнообязанных украинцев будут искать в 6 госреестрах

Главное: В Украине сверят данные граждан из шести государственных реестров. Одна из целей — получить данные по исполнению закона о мобилизации гражданами призывного возраста.

Детали: В Украине сверят данные граждан из шести государственных реестров — в случае расхождения данных их актуализируют. Постановление № 1493, предусматривающее сверку личных данных граждан по шести государственным реестрам, было принято Кабмином 30 декабря 2022 года.

Государство будет иметь исчерпывающие и свежие данные о местонахождении, трудоустройстве, выполнении налоговых обязательств, семейном положении и причастности к социальным выплатам каждого из граждан, сообщает Политека.

Как отмечают в правительстве, такая верификация по разным государственным реестрам должна служить нескольким целям:

— проверке оснований для назначения разных социальных выплат,

— проверке уплаты налогов;

— проверке имущественного положения граждан;

— исполнению закона о мобилизации гражданами призывного возраста.

Для того чтобы получить самые свежие и полные данные по каждому гражданину, сверку будут проводить автоматически. Их будут сверять по данным из следующих реестров:

— Единого государственного демографического реестра;

— Государственный реестр физических лиц — налогоплательщиков;

— Государственный реестр актов гражданского состояния граждан;

реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;

— Единой информационной базы данных о внутренне перемещенных лицах;

— Ведомственной информационной системы Государственной миграционной службы.