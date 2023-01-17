Весной Россия будет атаковать Украину с разных направлений, - британская «Таймс»

Главное: Весной Россия начнет атаку с разных направлений, чтобы отвлечь украинские войска от Донецка и Луганска. Об этом пишет британская «Таймс».

Детали: Военные эксперты считают, что весной Россия начнет атаку с разных направлений, чтобы отвлечь украинские войска от Донецка и Луганска. Об этом пишет британская «Таймс» со ссылкой на военных экспертов и собственные источники.

Для этих целей Россия может мобилизовать до полумиллиона дополнительных военнослужащих.

«В российских региональных военкоматах идет серьезная подготовка, — сказал газете западный чиновник. «Кремль провел закрытый опрос. Простые русские озабочены войной, но они также не хотят мириться с поражением».

Сейчас у Киева на поле боя столько же солдат, сколько и у России, считают западные чиновники. И Москве потребуется численно превзойти украинские силы в соотношении три к одному, чтобы захватить больше территории.

Издание пишет, что для руководства этой многосторонней операцией и поставлен глава генштаба РФ Валерий Герасимов. И в этом смысле его назначение не является плодом внутренней борьбы в российском силовом блоке.

«Путин намерен эскалировать конфликт, и Герасимов — лучшая фигура для координации этого, — сказал источник в украинском оборонном ведомстве, — Это не какая-то „Игра престолов“ между Пригожиным, Суровикиным и Герасимовым. Русские готовятся к финальной битве».

Герасимов может отправить войска в очередной поход на север Украины из Беларуси. Но «ни одно из наступлений не приведет к тому, что Россия получит больше территории».

«Маскируя атаки на разные части страны, российские генералы, возможно, надеются вытянуть украинские ресурсы из района основных боевых действий», — пишет газета, говоря о Донбассе.