В России произошел леденящий душу инцидент

Главное: Жуткий случай произошел в России. Психически больные люди замерзли на кладбище.

Детали: В российском Курске произошел жуткий инцидент. О нем сообщают местные СМИ.

Информируется, что два пациента психиатрической больницы совершили побег, после чего насмерть замерзли на кладбище.

В управлении здравоохранения поведали, что все произошло 11 января.

Пациенты сумели взломать решетку на окне и сбежать. Позже их тела с признаками переохлаждения нашли на кладбище.

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