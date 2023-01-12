Предстоятель Церкви Молдовы рассказал о помощи украинским беженцам

Главное: Православная Церковь Молдовы с начала военных действий в Украине оказывает масштабную гуманитарную помощь украинским беженцам и нуждающимся.

Детали: Об этом рассказал митрополит Кишиневский Владимир в интервью порталу «Традиция», сообщает Центр информации УПЦ.

«Мы знаем, что 24 февраля прошлого года началась война в Украине, и с первых же дней Митрополия Кишинева и всея Молдовы вместе со своими священниками, вместе со своими прихожанами включилась в эту большую работу по оказанию помощи нуждающимся», − сказал митрополит Владимир

Он подчеркнул, что Дом милосердия Кишиневской Митрополии с первых дней войны «в сотрудничестве с таможней, пограничниками создал возможность, чтобы украинцы могли переходить через границу страны, и чтобы нуждающиеся могли получать помощь одеждой, бельем, ежедневным питанием».

«Практически от 1500 до 2500 контейнеров с едой готовили и раздавали ежедневно в течение трех месяцев», − поделился Предстоятель Церкви Молдовы.

Нуждающихся, которые прибывали в Молдову, принимали в монастырях и предоставляли им места для проживания в кельях или более просторных помещениях. И на протяжении весны они находились в обителях, «молясь благому Богу за свою страну, за свои семьи, но и выражая благодарность тем, кто приютил их в Республике Молдова».

«Я считаю, что тем самым было сделано большое и замечательное дело», − подчеркнул Митрополит Владимир.

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