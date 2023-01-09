В НАТО оценили возможность поставок тяжелых танков Украине

Главное: Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключает поставки Украине тяжелых танков. Но и обещать ничего не может.

Детали: Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключает возможность поставок странами-членами Альянса тяжелых танков Украине. Об этом сообщает он сказал в инетрвью газете Svenska Dagbladet.

Отвечая на вопрос журналиста, может ли Украина получить американские танки Abrams или немецкие Leopard, Столтенберг сказал: «Не исключаю. Но и обещать ничего не буду».

Также, по словам генсека НАТО, война в Украине должна завершиться за столом переговоров, однако до этого момента пройдет еще немало времени. И на протяжении периода боевых действий Запад должен поддерживать Украину оружием.

При этом Столтенберг считает, что союзники должны и дальше увеличивать военную помощь Киеву.

«Я вижу необходимость в увеличении амбиций. Мы должны сделать больше», — заявил он.

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