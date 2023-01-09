Названы сроки восстановления украинской энергосистемы

Главное: До февраля 2022 года энергосеть Украины была объединена с энергосистемами России и Беларуси, поэтому российские инженеры знали ее, «как свои пять пальцев». На ее полное восстановление уйдет несколько лет.

Детали: На полное восстановление энергосистемы Украины понадобится несколько лет. Об этом в воскресенье, 8 января, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире телемарафона.

Он уточнил, что такой срок нужен для полного рестарта украинской энергетики, однако минимально необходимый срок — несколько месяцев.

«Даже если оставить за скобками атаки, то отключения и стабилизационные графики никуда не денутся еще пару месяцев. Это минимум. Это самый короткий срок, который нужен, чтобы восстановить энергосистему до состояния живой: такой, которая может нормально обеспечить потребителей электричеством», — сказал Харченко.

При этом, он отметил, что снижение температур принесло дополнительные сложности для энергетиков.

«Каждый градус холода добавляет дополнительную нагрузку, что требует привлечения новых объектов генерации», — сказал он.

Ранее Харченко заявлял, что Россия нанесла ущерб энергетической инфраструктуре Украины на десятки миллиардов долларов.

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