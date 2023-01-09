Подоляк уверяет, что Россия готовится покинуть Крым

Главное: РФ готовится уйти из Крыма. Об этом говорят в ОП.

Детали: Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия покинет Крым. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

Чиновник отметил: «Если мы освобождаем территорию Луганской, Донецкой или Запорожской области, то Крым переходит под тотальный огневой контроль Украины. Я не совсем понимаю, что будут делать там россияне. Они будут понимать, что надо бежать».

Он добавил: «Не надо, чтобы наши дети, которые сегодня сидят в бомбоубежищах, через три-пять лет заплатили еще одну цену. Чтобы они потом умирали за право государства существовать. Поэтому мы сегодня подписали такой «контракт»: или мы сегодня доходим до конца, и тогда наши дети живут в крутой стране, или мы должны искать себе другое место в жизни, потому что тогда Украины не будет».

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 111 760 солдат.