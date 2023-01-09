Жертвой пожара в Никополе стала крошечная девочка

Главное: В Никополе произошел пожар. Погиб ребенок.

Детали: В минувшее воскресенье, 8 января, в Никополе (Днепропетровская область) произошла трагедия. О ней сообщает ГСЧС.

Как стало известно, в квартире на пятом этаже многоэтажного жилого дома на улице Добролюбова произошел пожар.

Информируется, что тут жили двое родителей и трое детей, которые на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений находились на улице.

На месте инцидента обнаружили девочку 2019-го года рождения без сознания: спасатели провели реанимационные мероприятия до прибытия экстренной медицинской помощи, но спасти ребенка не удалось.

Кроме этого, сообщается, что были травмированы и госпитализированы экстренной медицинской помощью в больницу другие пострадавшие дети: девочка 2018-го года рождения и мальчик 2021-го года рождения. Предварительный диагноз – отравление продуктами горения.

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