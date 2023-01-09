В Украине ожидается холодная штормовая погода

Главное: В Украине сильно похолодало. Наблюдается штормовой ветер.

Детали: Погода в Украине меняется. О том, что происходит, поведала синоптик Наталья Диденко.

Эксперт говорит, что в понедельник, 9 января, в нашей стране ожидается значительная температурная амплитуда: от 15-18 градусов мороза ночью в Сумской, Харьковской, Полтавской областях и до дневных плюс 5-9 в западных регионах.

Она предупредила, что юго-восточный ветер будет достигать 15-22 метров в секунду.

Отмечается, что снег пройдет местами в северных областях, мокрый снег и дождь возможен в западных областях, на остальной территории Украины будет без существенных осадков.

В Киеве сегодня пройдет небольшой снег, а сильный ветер юго-восточного направления будет достигать 15-20 метров в секунду. Впрочем, как ожидается, 13-14 января начнется потепление.

В тему: Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды.