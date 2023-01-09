Пристайко заявил, что украинцы готовы жертвовать жизнями ради того, что бы Запад победил заклятого врага

Главное: Вадим Пристайко дал большое интервью Newsweek и сделал громкое заявление.

Детали: Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко дал большое интервью Newsweek, в котором заявил, что Украина готова пожертвовать жизнями многих украинцев ради того, чтобы Запад смог окончательно разобраться с Россией.

"У Запада сейчас есть уникальный шанс. В мире не так много наций, которые позволили бы себе пожертвовать столькими жизнями, территориями и десятилетиями развития ради победы над заклятым врагом", - сказал посол.