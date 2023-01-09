На Черниговщине священник УПЦ передал подарки детям-сиротам и пожилым людям

Главное: Священник Нежинской епархии Украинской Православной Церкви передал подарки к Рождеству Христову воспитанникам комаровской детской школы-интерната.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на orthodox.cn.ua, по благословению митрополита Нежинского и Прилуцкого Климента священник также посетил пожилых немощных людей в местном доме престарелых.

Отец Максим поздравил всех с праздником Рождества Христова и передал подарки от Нежинской епархии.

Как сообщалось ранее, митрополит Нежинский и Прилукский Климент передал гуманитарную помощь для военнослужащих ВСУ. По просьбе местной бригады военнослужащих ВСУ был приобретен инверторный электрогенератор.