Сумской митрополит УПЦ передал военнослужащим комплекты резины для автомобилей

В Германии назвали цифры и сроки поставок в Украину БМП Marder
Российская сторона заявила о якобы начавшемся «перемирии»
У президента Турции предрекли обострение войны в Украине
Германия вслед за США поставит в Украину наступательную технику и систему Patriot
В Украине и мире резко отреагировали на рождественское прекращение огня со стороны РФ
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 110 250 солдат
В Украине водительские права будут выдавать по-новому
Украина получила от Германии крупную партию военной помощи
Экс-полковник британской армии предрек войну России и НАТО уже в этом году
В Минобороны озвучили ближайшие планы врага