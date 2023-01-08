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Новости > Сумской митрополит УПЦ передал военнослужащим комплекты резины для автомобилей

Сумской митрополит УПЦ передал военнослужащим комплекты резины для автомобилей

Александра Кудрявцева
08.01.23 16:11
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Сумской митрополит УПЦ передал военнослужащим комплекты резины для автомобилей
Главное: Митрополит Сумский и Ахтырский Евлогий передал военнослужащим комплекты запасной резины для автомобилей.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на portal-pravoslavie.sumy.ua, архиерей поздравил с праздником Рождества Христова военных, которые выполняют задачи по защите территориальной целостности Украины на Донбассе.
 
Иерарх УПЦ передал землякам-защитникам несколько комплектов автомобильной резины, которая была приобретена за средства, собранные в ходе благотворительной акции «УПЦ благодарит ВСУ».
 
Владыка Евлогий пожелал военнослужащим победы над захватчиками и наступлением мира в Украине.
 
Как сообщалось ранее, Митрополит Сумский и Ахтырский Евлогий передал 15-му отдельному мотопехотному батальону «Сумы» автомобиль со специальными техническими возможностями.
 
В тему: Винницкий митрополит УПЦ передал лекарства и инвентарь в больницу.
 

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