Сумской митрополит УПЦ передал военнослужащим комплекты резины для автомобилей

Предстоятель УПЦ пожелал верующим мира и духовных сил на Рождество Христово

Украинцев предупредили о лавинной опасности в Карпатах

Резников рассказал о поставках оружия в 2023 году

Киевлянам рассказали, как будут обстоять дела с отключениями света в морозы

На Закарпатье УПЦ поддержала детей-сирот и переселенцев

В Германии назвали цифры и сроки поставок в Украину БМП Marder

Из воинской части под Минском сбежали вооруженные российские солдаты, — СМИ

06.01.23 16:16

В Германии назвали цифры и сроки поставок в Украину БМП Marder

06.01.23 14:48

Российская сторона заявила о якобы начавшемся «перемирии»

06.01.23 11:50

У президента Турции предрекли обострение войны в Украине

06.01.23 11:33

Германия вслед за США поставит в Украину наступательную технику и систему Patriot

06.01.23 10:32

В Украине и мире резко отреагировали на рождественское прекращение огня со стороны РФ

06.01.23 09:25

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 110 250 солдат

05.01.23 15:57

В Украине водительские права будут выдавать по-новому

05.01.23 15:22

Украина получила от Германии крупную партию военной помощи

05.01.23 13:36

Экс-полковник британской армии предрек войну России и НАТО уже в этом году

05.01.23 11:13

В Минобороны озвучили ближайшие планы врага