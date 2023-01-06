Украинцев предупредили о лавинной опасности в Карпатах

Главное: На горе Поп Иван Черногорский — до восьми градусов мороза и вьюга. Туристов просят воздержаться от активного отдыха.

Детали: Утром 6 января на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман, ветер западный, 6 м/с, температура воздуха −8°С, падает снег. Об этом сообщает ГСЧС Украины.

По данным Украинского гидрометеорологического центра 6 января, в связи с вьюгами, на высокогорье восточной части Закарпатской области ожидается, а на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (третий уровень).

«Поэтому просим не подвергать себя опасности и не отправляться в это время в походы в горы», — говорится в сообщении спасателей.

В тему: Украинцев предупредили о резком ухудшении погоды.