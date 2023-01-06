Германия вслед за США поставит в Украину наступательную технику и систему Patriot

Главное: Германия решилась отправить Киеву наступательную технику, а также систему ПВО Patriot. США намерены поставлять Украине боевые машины пехоты Bradley. Об этом говорили лидеры США и ФРГ.

Детали: Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом, в ходе которого обсуждалась военная помощь Украине. Об этом в четверг, 5 января, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Отмечается, что в ходе переговоров Шольц сообщил, что Германия намерена передать Украине свои БМП Marder.

«Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется. С этой целью США намерены поставлять Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия — боевые машины пехоты Marder», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что страны планируют обучить украинские войска управлять этими системами.

Кроме того, Байден и Шольц подтвердили свое намерение и дальше поддерживать неотложные потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.

«В конце декабря Соединенные Штаты объявили о передаче в дар Украине батареи зенитных ракетных комплексов Patriot. Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке дополнительной батареи ПВО Patriot в Украину», — говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран одобрили продолжающиеся координационные усилия Контактной группы по вопросам обороны Украины и приветствовали дополнительные пожертвования систем ПВО и боевых машин.

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