В ОП анонсировали крупную военную помощь и выход на границы 1991 года

Главное: Украина получает и получит большую помощь от США, Германии, Франции и Великобритании. Это поможет нам вернуть все свои оккупированные территории.

Детали: Глава Офиса президента Андрей Ермак заверил, что Украина вскоре получит действительно много оружия, и эти поставки будут возрастать в будущем. Об этом Ермак написал в Telegram.

«Украина получает и получит действительно большую помощь от США, Германии, Франции и Великобритании. Эта поддержка поможет нам вернуть все наши территории. Границы 1991 года — наша цель», — заявил Ермак.

Он отметил, что в четверг провел переговоры с советниками по вопросам безопасности при лидерах США, Германии и Великобритании.

Детали: Украина вскоре получит первые танки европейского образца.