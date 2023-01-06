Жертвами войны в Украине стали 453 ребенка

Главное: Во время войны в Украине погибли уже 453 ребенка. 877 детей получили ранения.

Детали: Число жертв войны в Украине среди детей продолжает расти. Актуальные данные приводит Офис генерального прокурора.

Сообщается, что погибли уже 453 ребенка, а 877 несовершеннолетних получили различные ранения.

Подчеркивается, что данные цифры не являются окончательными: «Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях».

Как информируется, накануне, 5 января, в Бериславе Херсонской области в результате обстрела и попадания снаряда в жилой дом погибла семья вместе с 12-летним сыном.

Отмечается, что в ходе боевых действий были повреждены 3 126 учебных заведений, а 337 из них разрушены полностью.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 110 250 солдат.