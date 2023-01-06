В Киеве после падения с двадцатого этажа погиб шестнадцатилетний парень

Главное: В Киеве, упав с двадцатого этажа, погиб шестнадцатилетний парень. Не исключено, что это был суицид.

Детали: В минувший четверг, 5 января, в Киеве на улице Клавдиевской (Святошинский район) произошла трагедия. О ней сообщает полиция.

Тут шестнадцатилетний парень выпал из окна квартиры с двадцатого этажа – он погиб на месте.

Сейчас правоохранители проводят первоочередные следственные действия, чтобы установить все детали происшествия, общаются с родными и близкими погибшего, опрашивают соседей и вероятных очевидцев, чтобы выяснить причины и обстоятельства происшествия.

В то же время, как пишет «Киевский Движ», знакомый погибшего анонимно сообщил: «Он о суициде задумался за год до этого в переписке с подругой, он хотел парный суицид с девушкой и предлагал ей вместе умереть, но она отказалась. Следователи выясняют, связано ли это с учебой, с которой у парня были проблемы, он приехал к сестре в гости в Киев на десять дней, а так он сам из Запорожья».

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