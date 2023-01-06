В Украине и мире резко отреагировали на рождественское прекращение огня со стороны РФ

Главное: Министерство обороны РФ по поручению Путина выдало указ о прекращении огня на Рождество с 12:00 6 января до 24:00 7 января. В Украине и мире на это отреагировали категорично.

Детали: Президент России Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня на Рождество.

В частности, Путин поручил ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня «по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО».

«Учитывая обращение святейшего патриарха Кирилла, поручаю министру обороны РФ ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине», — сообщили в пресс-службе Кремля.

При этом диктатор призвал Украину также ввести режим прекращения огня на Рождество.

«Исходя из того, что в районах боевых действий проживает большое количество граждан, исповедующих православие, призываем украинскую сторону объявить режим прекращения огня и дать возможность им посетить службы в Рождественский сочельник, а также в День Рождества Христова», — заявил Путин.

Чуть позже министерство обороны РФ выдало приказ о прекращении огня на Рождество.

«В соответствии с поручением президента в войска отданы указания ввести на 36 часов с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон в Украине», — говорится в указе.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал предложение о перемирии в канун Рождества со стороны Кремля не больше, чем лицемерием, которому верить нельзя. Тем более, что проклемлевские власти вообще не имеют никакого отношения к христианству после многочисленных убийств украинцев.

«Какое отношение к христианскому празднику Рождества имеет стая мелких кремлевских чертей-иблисов? Кто поверит мерзости, которая убивает детей, обстреливает роддома, пытает пленных? Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в поющей тишине украинской ночи», — пообещал он.

«Давайте будем говорить на практическом языке. А кому они это перемирие предлагают? Самим себе? Есть простое решение: забирают свои чемоданы, забирают свой хлам и отправляются себе в Россию. Точка. Никаких переговоров с ними... Этот поп их придумал какую-то дату. К нам это не имеет никакого отношения», — отметил Данилов.

Он подчеркнул, что Украина будет делать на своей земле все, что посчитает нужным.

«Прикрываться какими-то праздниками христианскими, они здесь при чем? Где религия и где попы?... Какая-то сумасшедшая страна», — добавил секретарь СНБО.

США скептически относятся к решению России ввести «рождественское перемирие». По словам Джо Байдена, так Путин может пытаться найти кислород.

«Я неохотно реагирую на все, что говорит Путин. Мне показалось это интересным. Он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25-го числа и на Новый год. То есть, я думаю, он пытается найти кислород», — подчеркнул президент США.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в Twitter сообщила, что, если бы Путин хотел мира, то он бы вернул своих солдат домой, и война в Украине закончилась.

«Если бы Путин хотел мира, он бы вернул своих солдат домой, и война бы закончилась. Но, очевидно, он хочет продолжить войну, после небольшого перерыва», — заявила она.

Бербок подчеркнула, что так называемое прекращение огня не приносит ни свободы, ни безопасности людям, которые живут в ежедневном страхе под российской оккупацией.

«Именно поэтому мы будем продолжать поддерживать украинцев — чтобы они снова могли жить в мире и самоопределении», — добавила она.

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