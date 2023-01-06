Стало известно, почему в Украине растет спрос на валюту

Главное: В Украине вырос спрос на валюту. Причина – потребность в импорте энергоносителей и электрооборудования.

Детали: Спрос на валюту в Украине растет. О том, что происходит, объяснили в НБУ.

Отмечается, что происходит это из-за значительной потребности в импорте энергоносителей и электрооборудования в декабре прошлого года.

Финансовый регулятор информирует: «Спрос на валюту формировали предприятия топливно-энергетической отрасли, а также банки для обеспечения расчетов с международными платежными системами».

Сообщается, что основными продавцами иностранной валюты были предприятия АПК и ИТ-сектора.

Резюмируется, что отклонение наличного курса от безналичного остается в диапазоне 10-12%.

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