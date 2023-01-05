Генсек ООН хочет быть миротворцем в украинской войне

Главное: В ООН надеются добиться мира в Украине. Миротворцем хочет быть Антониу Гутерриш.

Детали: Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш хочет стать миротворцем в украинской войны. Об этом сообщил его спикер Стефан Дюжаррик.

Он сказал: «Мы говорили об этом с генеральным секретарем перед Новым годом, когда появились новости по этому поводу».

Отмечается: «Генеральный секретарь сказал ясно, что он всегда готов выступать посредником, если этого хотят обе стороны. Это в определенном смысле мог бы сказать о любом конфликте по всему миру».

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