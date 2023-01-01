На Сумщине отпели погибшего на войне сына священника УПЦ

31.12.22 19:59

Накануне Нового года Россия нанесла очередной ракетный удар: больше всего пострадал Киев

31.12.22 16:57

Волонтеры Черновицкой епархии УПЦ доставили 20 гуманитарной помощи в Святогорскую лавру

31.12.22 15:30

В УПЦ заявили, что в 2023 году у Лавры есть все законные основания совершать богослужения в Успенском Соборе и Трапезной церкви

31.12.22 15:20

Епископ УПЦ рассказал, как простить обидчика

31.12.22 15:05

В УПЦ объяснили, можно ли украшать елку изображениями ангелов

31.12.22 14:35

Управделами УПЦ рассказал, зачем Бог дал людям 10 заповедей

31.12.22 14:28

Глава юротдела заявил, что Устав УПЦ не содержит норм, которые бы указывали на связь с Москвой - пресс-конференция в Лавре

30.12.22 16:53

На Луганщине оккупанты все чаще сдаются в плен

30.12.22 15:41

Стало известно, где и когда попрощаются с Пеле

30.12.22 15:37

Стало известно, как изменились цены на недвижимость в Украине в этом году