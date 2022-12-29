Луческу рассказал, когда уйдет на пенсию

Главное: Наставник «Динамо» Мирча Луческу назвал обстоятельство, которое побудит его уйти на пенсию. Это произойдет в том случае, когда он почувствует физическую слабость.

Детали: Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу дал понять, что раздумывал над обстоятельствами, которые могут побудить его досрочно завершить сотрудничество с киевлянами и уйти на пенсию. Об этом сообщает Digisport.ro.

«Мы (тренерский штаб) пришли в условиях пандемии, добились результатов, о которых они и не думали. Годом ранее „Шахтер“ выиграл чемпионат с преимуществом в 23 очка. С этой же командой мы выиграли следующий чемпионат, опередив „Шахтер“ на 11 очков. Так что уйти из команды тогда было невозможно. Если будет момент физической слабости, я уйду на пенсию. Но пока мы движемся вперед, об уходе не может быть и речи», — сказал Луческу.

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