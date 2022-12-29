Буданов рассказал, есть ли сейчас признаки повторного вторжения из Беларуси

Главное: Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов пока не видит признаков повторного вторжения со стороны Беларуси. Он считает, что беларусское общество не поддержит какое-либо дальнейшее участие в войне.

Детали: Признаков повторного наступления со стороны Беларуси на север Украины пока не наблюдается. Пока враг только совершает маневры, чтобы отвлечь наши войска с полей сражений на юге и востоке. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью BBC.

По его словам, недавно поезд с российскими солдатами остановился у белорусско-украинской границы и вернулся через несколько часов со всеми на борту.

«Они делали это открыто днем, чтобы все это видели, даже если [ми] не хотели», — сказал Буданов, добавив, что не видит реальной, непосредственной угрозы с белорусской стороны.

«Пока я не вижу никаких признаков подготовки вторжения в Киев или северные районы из Беларуси», — утверждает Буданов.

Беларусь использовалась российскими войсками в качестве плацдарма для нападения, но глава ГУР считает, что беларусское общество не поддержит какое-либо дальнейшее участие в войне, а аналитики сомневаются в уровне готовности ее 48-тысячной армии.

«Поэтому президент Лукашенко принимает все меры, чтобы не допустить катастрофы для своей страны», — подытожил Буданов.

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