Стало известно, откуда сегодня Россия наносила ракетный удар по Украине

Главное: В ВСУ озвучили позиции вылета российских ракет во время обстрела. Враг запускал свои ракеты с ряда позиций, среди которых Ростовская область, Каспийское море и другие.

Детали: Сегодня 29 декабря, Российская Федерация прибегла к очередному массированному удару по территории Украины. Об этом сообщается на Facebook-странице командования Воздушных Сил Украины.

Как пишет пресс-служба, при ударе на восточном направлении было уничтожено 11 дронов «Shahed-131/136».

В частности:

— враг атаковал ракетами Х-101/Х-555 из бомбардировщиков Ту-95мс из района Волгодонска Ростовской области и северного района Каспийского моря;

— крылатыми ракетами «Калибр» с кораблей в Черном море;

— совершил шесть пусков крылатых ракет Х-22 и Х-32 из дальних бомбардировщиков Ту-22М3, а также два пуска противорадиолокационных ракет Х-31П.

«Также оккупанты применили зенитные управляемые ракеты С-300 по объектам инфраструктуры прифронтовых городов», — добавляет пресс-служба.

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