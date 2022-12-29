В Гентшабе рассказали об успехах ВСУ на Луганщине

Главное: Представитель Генштаба сообщил, что украинские защитники продолжают наступательные действия на Луганщине, в частности, в районе Кременной. На этом направлении ВСУ за неделю продвинулись на 2,5 км.

Детали: За неделю ВСУ продвинулись в Луганской области на 2,5 км в направлении временно оккупированной Кременной. Об этом во время брифинга сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Громов сообщил, что украинские защитники продолжают наступательные действия на Луганщине, в частности, в районе Кременной.

«В течение недели защитники Украины продвинулись до 2,5 км в направлении указанного населенного пункта», — сказал преставитель Генштаба.

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