Залужный рассказал, сколько крылатых ракет сегодня сбила украинская ПВО

Главное: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что из 69 запущенных по Украине ракет было сбито 54 цели. Агрессор совершил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, а также зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300.

Детали: Утром в четверг украинские военные уничтожили 54 российские ракеты из 69. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook в четверг, 29 декабря.

«Сегодня утром агрессор совершил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, зенитных управляемых ракет к ЗРК С-300 по объектам энергетической инфраструктуры нашей страны. По предварительным данным, всего было применено в ударе 69 ракет. Силами и средствами Сил обороны Украины уничтожено 54 вражеские крылатые ракеты Х-101/Х55, Калибр», — рассказал Залужный.