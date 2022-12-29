Стало известно о паранойи Байдена

Главное: У Джо Байдена есть фобия. Он не доверяет своей охране.

Детали: Американский журналист Крис Уиппл написал книгу «Сражение его жизни: в стенах байденовского Белого дома». Она должна выйти в свет 17 января, пишет издание The Hill.

Так, автор пишет о том, что глава государства с недоверием относится к части охраняющих его агентов секретной службы, считая их сторонниками своего предшественника Дональда Трампа.

По его мнению, структура «переполнена бывшими белыми полицейскими с юга, которые придерживаются глубоко консервативных взглядов».

В книге говорится: «Оказавшись в окружении незнакомцев, Джо Байден не мог не задаться вопросом: «Действительно ли эти люди хотят, чтобы я был здесь?».

Кроме этого в труде рассказывается о том, как политик с недоверием отнесся к докладу секретной службы о происшествии с его собакой (немецкой овчаркой Мэйджором), которая в марте прошлого года покусала одного из охранников Белого дома.

Отмечается: «Джо Байден говорил одному из своих друзей, что агенты секретной службы никогда не находятся в том месте, где произошел инцидент, предположительно, на втором этаже Белого дома».

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