Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 104 560 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 104 560 солдат. Уничтожено 3 018 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ приводит данные о потерях россиян на четверг, 29 декабря.

Сообщается, что погибли уже 104 560 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 3 018 танков, 6 047 боевых бронированных машин, 2 004 артиллерийские системы, 423 РСЗО, 212 средств ПВО, 283 самолета, 268 вертолетов, 1 717 БПЛА оперативно-тактического уровня, 653 крылатые ракеты, 16 кораблей/катеров, 4 675 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 179 единиц специальной техники.

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